Theatergruppe Zwettl stellt auf neues Ticketsystem um

26.08.2016, 14:37 Uhr

Ab 15. September sind Eintrittskarten online und in zahlreichen Vorverkaufsstellen erhältlich

ZWETTL. Die Theatergruppe Zwettl feiert im Oktober mit dem „16. Bunten Abend“ ihr 40-jähriges Bühnen-Jubiläum. Schon so viel darf verraten werden: Mehr als 30 junge und erfahrene Schauspieler werden unter der Regie von Evi Leutgeb die Lachmuskeln der Zuschauer wieder kräftig mit unterhaltsamen und anspruchsvollen Beiträgen strapazieren. Der runde Geburtstag ist aber auch Anlass dafür, neue zeitgemäße Strukturen einzuführen. Denn das Ziel des Theatervereins ist es, nicht nur auf der Bühne zu überzeugen, sondern auch dahinter eine professionelle und kundenorientierte Umfeld-Organisation anzubieten. Konkret heißt das: Um den Erwerb von Eintrittskarten zu vereinfachen, läuft der Vorverkauf ab 15. September 2016 über den größten Kartenvertrieb Österreichs „oeticket“.Somit haben die Theaterbesucher nun eine große Auswahl an Möglichkeiten, um zu Tickets zu kommen. Egal ob im Vorverkauf oder an der Abendkassa, die Karten kosten immer und überall in der „Kategorie 1“ 14 Euro und in der „Kategorie 2“ 12 Euro. Die Tickets für Kinder bis 15 Jahren sind um zwei Euro günstiger erhältlich.Der bequemste Bezugsweg ist, die Eintrittskarten gleich über die Webseiten der Theatergruppe unter www.theater.zwettl.at sowie www.facebook.com/TheaterZwettl oder auf der Ticketseite www.oeticket.com mithilfe eines digitalen Saalplans online zu kaufen und daheim via „Print@home“ selber auszudrucken. Wer sich die Karten aber lieber per Post zuschicken lassen will, für den fallen die üblichen Versandkosten an.Darüber hinaus können die Eintrittskarten auch über die „oeticket“-Vorverkaufsstellen in örtlichen Trafiken, mehreren Banken und bei Libro bezogen werden. Für Spätentschlossene gibt es auch die Möglichkeit, Tickets – je nach Verfügbarkeit – bis spätestens drei Stunden vor Aufführungsbeginn über die Webseiten oder ab zirka eine Stunde vor dem Start an der Abendkassa zu kaufen.Weitere Informationen und die Adressen der Vorverkaufsstellen in Zwettl finden Sie im Internet unter www.theater.zwettl.at