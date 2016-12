Verein bildet seit 1988 Hundeführer aus

16.12.2016, 08:22 Uhr

Beim Verein sind alle Hundebesitzer und Rassen herzlich willkommen. Es gibt für jedes Team eine zu ihnen passende Sportart. Auch Menschen mit Beeinträchtigungen können Hundesport machen. Das ist bei Mitglied Alexander Grimus und seinem Hund im Agility sehr gut zu sehen. Er konnte sogar große Turniererfolge, wie einen Weltmeistertitel, erzielen.Welpen und Junghunde lernen spielerisches Sitz, Platz und Steh aber auch den Umgang mit Alltagsproblemen.Bei den Begleithundekursen lernen die Hunde gehorsam und das sie auf viele Kommandos.Beim Agility werden Hund und Besitzer gleichermaßen gefordert. Der Hundeführer zeigt den Weg an und die Hunde laufen durch Tunnel, springen über Hürden oder gehen über Wippen.Weiters können alle Mitglieder außerhalb der Kurszeiten die Trainingsplätze nicht nur zum Arbeiten und Üben, sondern auch zum Spielen oder Austoben nutzen.Am 11. März 2017 um 13:30 Uhr wird in die neue Saison gestartet.Wenn Ihr Interesse geweckt wurde, besuchen Sie die Homepage www.hsvwald4mitte.at oder schicken bei Fragen ein Mail an kontakt@hsvwald4mitte.at