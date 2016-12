Zwettler kaufen Geschenke vor Ort

12.12.2016, 13:39 Uhr

In der Vorweihnachtszeit machen die Händler in den Einkaufsstraßen im Bezirk das große Geschäft.

BEZIRK ZWETTL. Derzeit herrscht überall Weihnachtstrubel und Geschenkerausch. So auch in den Einkaufsstraßen im Bezirk Zwettl. Und gerade in dieser Zeit legen die Menschen Wert auf die persönliche Beratung, das Anprobieren, Fühlen, Tasten und Kosten der auserwählten Geschenke. Dieses Verhalten kommt vor allem den Händlern vor Ort zugute, denn im Weihnachtsgeschäft spielt der sonst so beliebte und immer intensiver genutzte Onlinehandel eine eher untergeordnete Rolle.

Die Umfrage der Woche der Bezirksblätter Zwettl bestätigt dieses Kaufverhalten auch in unserer Region. "Wir wollen die Kaufkraft im Ort halten. Schuhe, Schmuck, Mode, Elektronik - hier gibt es doch alles", bestätigen Alexandra Kober und Bettina Fessinger aus Zwettl.Generell hat sich in den Köpfen das Bewusstsein verankert, mit einem Kauf im Ort auch die Arbeitsplätze, Kaufkraft und deren Weiterbestand zu sichern.Nicht zuletzt ob der Kriminalität im Internet entscheiden sich viele für den Weg zum Händler vor Ort. In Niederösterreich ist Cyber-Crime um 5,5 Prozent gestiegen. 1.667 Delikte wurden 2015 verzeichnet. Im Bezirk Zwettl hingegen wurden lediglich 28 Fälle registriert. Das entspricht einem Rückgang von 30 Prozent.Die Händler zeigten sich im Bezirksblätter-Gespräch mit dem bisherigen Verlauf des Weihnachtsgeschäftes ebenfalls zufrieden."Wir liegen in etwa gleich auf mit dem Vorjahr und sind zufrieden", meint etwa Florian Blaim, Uhren- und Schmuckhändler aus Zwettl.