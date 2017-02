Adventzauber-Geld übergeben

06.02.2017, 09:20 Uhr

ÖVP Niederösterreich spendet Geld an Einrichtung in Zwettl

ST. PÖLTEN/ZWETTL. Der Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich, Landtagsabgeordneter Bernhard Ebner überbrachte mit dem Landtagsabgeordneten aus dem Bezirk Zwettl, Franz Mold, einen Scheck über 1.000 Euro an die Zentrumsleterin Martina Mitmannsgruber vom Ambulatorium Gesellschaft für ganzheitliche Förderung und Therapie GmbH in Zwettl.Die Volkspartei Niederösterreich veranstaltet jedes Jahr in der Weihnachstszeit den Adventzauber in St. Pölten. Der Reinerlös aus dieser erfolgreichen Veranstaltung wurde gespendet. „Wir wollen für unserer Betreuungskinder eine Kletterwand kaufen“, freut sich Martina Mitmannsgruber, die sich nach einem Rundgang durch das Ambolatoriums für die Spende sehr herzlich bedankte. „Weiterhin alles Gute und Freude bei der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen" wünschten die Politiker.