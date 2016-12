Karate – Medaillen für die Jüngsten!

07.12.2016, 12:43 Uhr

Mukin Shori Groß Gerungs: Toller Erfolg bei den Bundesmeisterschaften der Sportunion Österreich in Langenlois. Wieder einmal glänzten die Medaillen der Vereinsmitglieder von Mukin Shori Groß Gerungs.

GROSS GERUNGS. Am Samstag, 3.12.2016 folgte eine 10-köpfige Mannschaft mit ihrem Trainern René Puhr und Coach Diana Seifert der Einladung zu den Sportunion-Bundesmeisterschaften in Langenlois.Knapp 200 Teilnehmer aus 18 Vereinen aller Bundesländer Österreichs scheuten die weite Anreise nicht und gingen an den Start. Mukin Shori Groß Gerungs gab kurz nach der sehr erfolgreichen Austragung der NÖ Landesmeisterschaften im November (NÖN berichtete) wieder ein starkes Zeichen von sich. Die jungen Karatekas zeigten ihre Stärke auch bei bundesweit starker Konkurrenz und stellten gleich zwei Meistertitel. Das jüngste Teammitglied, Alexander Cepak (6 Jahre jung) holte im Bewerb Kata U10 Gold und bei Kumite U10 Silber. Sein 9 jähriger Bruder Mathias Cepak erkämpfte sich Gold bei Kumite U10 und Silber bei Kata U10.Auch Jayden Seifert mit seinen jungen 7 Jahren stellte sich der starken Konkurrenz und freute sich über Bronze bei Kumite U10. Emma Friedl und Leonhard Einsiedl setzten sich ebenfalls gegen starke Konkurrenz aus den Sportleistungszentren in der U12 beim Kumite durch und holten Silber und Bronze. Der Verein freut sich auch über die weiteren top Platzierungen: Lisa Puhr Kata U8 und Kumite U10 jeweils Platz 5, Emma Friedl Kata U12 Platz 5, Franz Kaufmann Kumite U12 Platz 5, Yvonne Kaufmann Kumite U10 Platz 7 und Michael Kreindl Kata U14 Platz 7.Andreas Hellerschmid und David Pachtrog dopten das Vereinsergebnis mit jeweils Bronze bei Kata „Seniors“. Trainer Renè Puhr freut sich mit seinem Team über den insgesamt 5. Platz im Vereinsmedaillenspiegel mit 2 x Gold, 3 x Silber und 4 x Bronze.