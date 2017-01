31.01.2017, 12:00 Uhr

Fremdenverkehrsvereine sorgen für viele Erledigungen im Hintergrund

BÄRNKOPF/GUTENBRUNN. Der Fremdenverkehrsverein Bärnkopf und Umgebung sorgt derzeit gemeinsam mit der Gemeinde für ein perfektes Langlaufvergnügen im Bezirk Zwettl. Acht leicht bis mittelschwere Loipen von vier bis 21 Kilometer Länge stehen zur Verfügung. Der Loipenstart befindet sich im Ort bei der Freizeitanlage (Langlaufschi- und Schneeschuhverleih wird angeboten).Für Nachtschwärmer kann die Ortsloipe gegen Voranmeldung auch beleuchtet werden.Auch geführte Schneeschuhwanderungen gegen Voranmeldung sind möglich.Neben Bärnkopf kann man derzeit auch in Gutenbrunn perfekte Langlaufbedingungen vorfinden. 65 Kilometer bestens gespurte Loipen führen Sie durch den malerischen Weinsberger Wald. Vorbei an verschneiten Granitformationen, zugefrorenen Seen und mächtigen Bäumen hat man manchmal das Gefühl mitten in Skandinavien zu sein.Tauchen Sie ein in eine märchenhafte Landschaft und genießen Sie das Angebot für Leib und Seele. Denn nicht umsonst fährt man in Gutenbrunn unter dem Motto "Skandinavien um's Eck" auf den Langlaufski.