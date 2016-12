Arbeitslosigkeit im Bezirk Zwettl unter Vorjahresniveau

02.12.2016, 09:32 Uhr

BEZIRK ZWETTL. Ende November 2016 waren beim Arbeitsmarktservice (AMS) Zwettl insgesamt 903 Personen arbeitslos vorgemerkt. Das sind um 110 Betroffene (oder plus 13,9%) mehr als im Vormonat und um 107 (oder minus 10,6%) weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Mit 10,6% weist der Bezirk Zwettl den zweithöchsten Rückgang der Arbeitslosigkeit in allen niederösterreichischen Bezirken auf. Nur im Bezirk Horn ist die Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich mit minus 15% noch stärker gesunken. „Im November wurden bereits die ersten Arbeitskräfte saisonbedingt freigestellt. Generell liegen die Werte im Bezirk Zwettl aber noch weit unter dem Vorjahresniveau. Bei einsetzender schlechter Witterung wird die Winterarbeitslosigkeit aber im Dezember und Jänner sprunghaft ansteigen“, skizziert Zwettls AMS-Leiter Kurt Steinbauer die Entwicklung.

Weniger Jugendliche, mehr Ältere betroffen

eService-Angebote für AMS-KundInnen

Die Zahl der Jobsuchenden ist sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres gesunken. 407 Frauen bedeuten ein Minus von 37 (oder 8,3%), 496 Männer ein Minus von 70 (oder 12,4%) Betroffenen. Darüber hinaus nutzen derzeit 218 Personen (Vorjahr: 204) diverse Weiterbildungsprogramme des AMS, um ihre Arbeitsmarktchancen zu verbessern. Weiterhin rückläufig ist die Jugendarbeitslosigkeit (minus 22,1%), während in der Kategorie der über 50-Jährigen ein leichter Anstieg (plus 4,4%) zu verzeichnen ist.Im vergangenen Monat sind beim AMS Zwettl 319 Jobsuchende zugegangen, um 8 oder 2,6% mehr als im November des Vorjahres. In 228 Fällen (plus 15 oder 7%) wurde die Vormerkung wiederum beendet. Davon konnten 113 Personen mit direkter oder indirekter Unterstützung des AMS wieder eine Beschäftigung aufnehmen, 49 sind in eine Schulung eingetreten und 66 aus sonstigen Gründen (Krankenstand, Pension, Meldeversäumnis, Wochenhilfe, Auslandsaufenthalt etc.) aus dem Register ausgeschieden.Das AMS stellt allen Personen, die unabhängig von Zeit und Ort direkt die Dienstleistungs- und Online-Serviceangebote nutzen möchten, ein eAMS-Konto zur Verfügung. Damit können sie die Arbeitslosmeldung und die Antragstellung auf Arbeitslosengeld bequem von daheim aus erledigen, ihre persönlichen AMS-Daten einsehen und ändern und rund um die Uhr mit dem AMS kommunizieren. „Saisonarbeitslose mit fixer Einstellzusage ersparen sich damit überhaupt eine persönliche Vorsprache und unter Umständen auch längere Wartezeiten“, betont Steinbauer.Um das eAMS-Konto verwenden zu können, benötigt man einen Computer mit Internetanschluss. Die Zugangsdaten holt man sich direkt bei der AMS-Geschäftsstelle oder fordert sie telefonisch bzw. per E-Mail an. Wer bereits FinanzOnline nutzt, kann sich aber auch einfach über diesen Zugang für ein eAMS-Konto registrieren.