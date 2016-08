Bezirk Zwettl: Weniger Jobsuchende als im Vorjahr

01.09.2016, 12:23 Uhr

Arbeitsmarkt permanent in Bewegung

Das AMS ist trotz angespannter Arbeitsmarktlage engagiert unterwegs zu den Unternehmen, um freie Stellen zu akquirieren und diese mit Arbeitsuchenden rasch und möglichst treffsicher zu besetzen. „Das gelingt auch in vielen Fällen, allerdings bringen Jobsuchende nicht immer die von den Betrieben gewünschten Qualifikationen mit. Mitunter erschweren auch gesundheitliche Beeinträchtigungen und Mobilitätseinschränkungen die rasche Vermittlung. Manchmal sind Kinderbetreuungspflichten mit den angebotenen Arbeitszeiten nicht vereinbar. In Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden und mit gezielten Förderangeboten versuchen wir derartige Vermittlungshürden zu beseitigen“, erklärt Steinbauer. Dazu pflegt das AMS auch den engen Kontakt mit den Arbeitgebern. Nicht nur im Rahmen diverser Kampagnen, wie der „AMS on Tour“, die heuer im Frühjahr lief, sondern das ganze Jahr über. „Wir wollen Betriebe bei der MitarbeiterInnensuche bestmöglich unterstützen und haben maßgeschneiderte Serviceleistungen, von der Personalvorauswahl bis zum Lohnkostenzuschuss, im Angebot“, so der AMS-Chef. Nähere Infos beim AMS, Service für Unternehmen, Tel. 02822 52983 - 602.