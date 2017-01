BNI: Unternehmernetzwerk neu

13.01.2017, 10:43 Uhr

Waldviertler Firmen setzen auf Kooperation statt Konkurrenzdenken

FRIEDERSBACH (bs). Donnerstag, 7 Uhr. Im Faulenzerhotel Schweighofer in Friedersbach herrscht bereits reges Netzwerken. Unternehmer aus dem ganzen Waldviertel treffen sich seit einigen Wochen jeden Donnerstag von 7 bis 8:30 Uhr zum gemeinsamen Frühstück. Hintergrund ist die geplante Gründung eines BNI (Business Network International) Chapters im Bezirk Zwettl.Dabei geht es um das Aufbrechen von reinem Konkurrenzdenken hin zu einem strategischen Empfehlungssystem unter den Gewerbetreibenden. So soll die Zusammenarbeit den Unternehmern nicht nur mehr Kunden, sondern vor allem auch mehr Umsatz bringen. Denn die Mitglieder eines BNI-Chapters tauschen untereinander provisionsfrei Empfehlungen zu potentiellen Kunden aus, die verlässliche Partner suchen.In Niederösterreich gibt es bereits 15 derartige Teams, bei denen sowohl die Mitglieder als auch Kunden sehr gute Erfahrungen gemacht haben.Christian Schrofler, der den Aufbau des Chapters in Zwettl bis zur geplanten Gründung am 2. März 2017 wöchentlich betreut, spricht an diesem Donnerstag vor einem Teil der bereits 17 fix eingetragenen Mitglieder sowie einigen neuen Gästen. "Wir sind hier eine Gruppe von Unternehmern, die offen, wertschätzend, unterstützend und ergebnisorientiert agieren", so Schrofler. Dafür, dass sich jedoch nicht mehrere Unternehmer der gleichen Branche die Weiterempfehlungen teilen müssen, sorgt bei BNI die geltende Branchenexklusivität. Ist also beispielsweise bereits eine Werbeagentur, wie in diesem Fall die Werbeagentur NEXUS von Monika Geisberger, vertreten, kann keine zweite in dieses Team aufgenommen werden.

Aufruf an Unternehmer

Jeder Unternehmer aus dem Bezirk Zwettl, oder aber auch den angrenzenden Regionen, ist herzlich eingeladen an einem der nächsten Donnerstage ab 7 Uhr im Faulenzerhotel Schweighofer in Friedersbach ein Treffen unverbindlich zu besuchen. Denn derzeit fehlen noch mindestens acht Gewerbetreibende um das Ziel für eine Gründung zu erreichen. "Die Kosten von rund 1.500 Euro in einem Jahr, sind für Firmen, die schon Erfahrung mit dem BNI-System gemacht haben, bereits nach kurzer Zeit mehrfach zurückgeflossen", erklärt Schrofler. Anmeldung: 0699/19248169.