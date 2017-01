Exklusiv: Drogeriemarktkette dm fasst Standorte in Zwettl zusammen

25.01.2017, 06:00 Uhr

Aktuelle Standorte in Zwettl werden geschlossen und ins Fachmarktzentrum übersiedelt.

ZWETTL (bs). Gerüchte hörte man in Zwettl schon länger darüber – nun haben exklusive Bezirksblätter-Recherchen eine offizielle Bestätigung erlangt. Die Drogeriemarktkette dm wird ihre beiden Standorte in Zwettl schließen und diese auf einer größeren Fläche im Fachmarktzentrum zusammenfassen.Hubert Krabichler, Geschäftsführer für dm in Niederösterreich, bestätigt dies auf Bezirksblätter-Anfrage: "In Zwettl besteht die Möglichkeit der Anmietung einer deutlich größeren Filiale, in der wir unsere qualitativen Ansprüche in noch besserer Weise umsetzen können als an den beiden bestehenden Standorten und wo auch Kapazitäten für künftige Konzepte und Angebotserweiterungen zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, unsere Präsenz in Zwettl an diesem neuen, erweiterten Standort konzentrieren."