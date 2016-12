Firma Fessl spendet an GFGF

13.12.2016, 16:32 Uhr

Bereits zum wiederholten Mal spendet Fa. Fessl diese Summe anstelle des Ankaufs von Weihnachtsgeschenken für Kunden. Die Tageseinrichtung in Horn für 15 Klienten mit Mehrfachbehinderung und 5 Klienten mit leichterer Behinderung kann laut Baufortschritt wie geplant mit März 2017 in Betrieb genommen werden. Die Einrichtung bietet arbeitsorientierte Beschäftigung, therapeutische Angebote und vor allem den Schwerpunkt Gartenarbeit. Es werden auch einige Klienten, die derzeit in der Tageseinrichtung Zwettl der GFGF betreut werden, nach Horn wechseln, wobei die frei werdenden Plätze bereits wieder vergeben sind. Die Fertigstellung der Räume und die Ausstattung der Tageseinrichtung Horn bedürfen noch vieler fleißiger Hände bzw. Unterstützer. Auch Sie können dieses Projekt finanziell unterstützen und zum Gelingen des Starts Anfang März 2017 beitragen. Spendenkonto Raiffeisenbank Zwettl IBAN: AT28 3299 0000 0006 5342, Verwendungszweck „Tageseinrichtung Horn“.