Müller plant Filiale in Zwettl

01.02.2017, 06:00 Uhr

Am Drogeriemarktsektor gibt es nach der dm-Zusammenlegung die nächste Überraschung.

ZWETTL (bs). Nachdem die Bezirksblätter Zwettl in der vergangenen Woche exklusiv über die bereits fixen Zusammenlegungspläne der Drogeriemarktkette dm in Zwettl berichteten, wurde den Bezirksblättern auf Anfrage von der Drogeriemarktkette Müller Interesse am Standort Zwettl bestätigt.Die Presseabteilung gab sich zunächst wortkarg, stellte auf Nachfrage jedoch klar: "Zwettl ist für uns definitiv ein Zielgebiet, brauchbare Angebote liegen jedoch noch nicht vor."Auf das Gerücht angesprochen, dass die Kette ein Grundstück im Gewerbegebiet erworben und dort einen Standort errichten soll, heißt es kurz und knapp: "Definitiv nein."Somit wird sich in Zwettl neben einem größeren dm-Markt wohl auch in Zukunft ein Müller-Markt dazugesellen.

Die Müller Holding Ltd. & Co. KG ist europaweit in sieben Ländern mit 756 Filialen (534 in Deutschland, 16 in Slowenien, 36 in Ungarn, 31 in Kroatien, 53 in der Schweiz, 75 in Österreich (davon 9 Müller Beauty Stores) und 11 in Spanien) vertreten. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 34.000 Mitarbeiter und rund 950 Auszubildende. Müller führt über 185.000 Artikel aus den Bereichen Parfümerie, Drogerie, Schreibwaren, Spielwaren, Haushalt & Ambiente, Multimedia, Naturkosmetik und Strümpfe. Für das aktuelle Geschäftsjahr plant das Unternehmen einen Gruppenumsatz von knapp EUR 4 Mrd. (Weitere Informationen unter www.mueller.de)