Online Marketing für Unternehmer

07.12.2016, 12:52 Uhr

Das RIZ informierte erstmals im Rahmen des RIZ kompakt Seminars.

ZWETTL. Anfang Dezember lud das RIZ, Niederösterreichs Gründeragentur zum kostenlosen Seminar „Online Marketing kompakt“ in das Gemeindeamt in Zwettl. Die anwesenden GründerInnen und JungunternehmerInnen wurden von Bgm. Stv. DI Johannes Prinz begrüßt und erhielten dann im Seminar einen fundierten Einblick in das Thema.Die RIZ kompakt Seminare bieten kostenlos Wissensvermittlung zu unternehmerisch rele-vanten Themen: „Online-Marketing kompakt „ bietet als Einstiegs-Seminar Basiswissen für den Online-Unternehmensauftritt. Neben den gängigen Fragen zu diversen Social-Media Plattformen werden vor allem auch die Grundthemen des Online-Auftritts behandelt:- Welche Online Marketing Strategie passt zu mir?- Welche Erfolgsfaktoren sind für die eigene Website wichtig?- Was ist Suchmaschinenoptimierung? Joachim Zierhofer, RIZ Berater und Online-Marketing Experte konnte im kompakt Seminar zudem etliche Praxisbeispiele aus der Welt der Social Media Plattformen zeigen, sowie Informationen zu Online Werbung mit GoogleAdwords geben. Im Austausch mit den UnternehmerInnen wurden dann noch Tipps und Tools für einen erfolgreichen Online-Auftritt besprochen.