Zwettler: Nach KORL kommt MITZI

20.01.2017, 13:29 Uhr

Trend zu alkoholfreien Alternativen: Limonade KORL als Verkaufsschlager – Neuprodukt MITZI 2017

Durchschlagend war der Erfolg der 2016 lancierten Kola-Orangen-Limonade KORL der Privatbrauerei Zwettl. Diese Limonade hat sich in der regionalen Gastronomie, bei Veranstaltungen und punktuell im Lebensmitteleinzelhandel insgesamt mehr als 360.000 Mal verkauft und ist damit nahezu doppelt so oft über den Ladentisch gegangen wie ursprünglich geplant. „Limonaden mit regionstypischem Bezug kommen gut an“, weiß Karl Schwarz.Dem breiten Zuspruch des alkoholfreien KORL entsprechend bringt Zwettler im Frühjahr „MITZI“ – das Erfrischungsgetränk mit Zitronengeschmack. MITZI wird als „Schwester“ der Kola-Orangenlimonade positioniert und in den gleichen Kanälen regional vertrieben.