Eine böse Überraschung wartete auf Restaurantbesitzer heute beim Betreten des eigenen Betriebes. Bis dato noch Unbekannte brachen innerhalb der vergangenen zwei Tage über ein Fenster ein und entwendeten u.a. Bargeld.

FINKENSTEIN. Ein bisher unbekannter Täter brach zwischen vorgestern und dem heutigen Tage in einen Restaurantbetrieb in der Gemeinde Finkenstein am Faaker See (Bezirk Villach Land) ein. Dies gelang ihm durch das Aufbrechen eines Fensters.

Meherere hundert Euro Schaden

Der Täter konnte aus der Kasse eine größere Menge Bargeld, sowie eine Überwachungskamera stehlen. Dadurch entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro.