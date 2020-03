Die Compagnie DANS.KIAS feiert 25-jähriges Bestehen und zeigt ihr Jubiläumsstück vom 01. bis 04. April 2020 im WUK. In „Through Touches“ setzt sich Choreografin Saskia Hölbling mit der sensiblen, aber seltsam unbändigen Kraft von Berührungen auseinander.

Tanz der Berührung

Auf einer leeren weißen Fläche treffen vier Menschen aufeinander. In einem fragilen Tanz der Berührungen schaffen sie sich einen intimen Raum, der ihre Körper durchlässig werden lässt und ihnen erlaubt, sich die Impulse des anderen zu eigenen zu machen und umgekehrt. Einander zu lesen.

Sein im anderen

Vorsichtig bis hastig wird aneinander probiert, Körper zu Körper, Körper an Körper - zart und fordernd, unbeholfen und hingebungsvoll, Füße auf Bauch, Gesicht in Achselhöhle, Arm um Knie.

Die Körper tauchen ineinander als berge die Haut das Geheimnis des Zugangs zum anderen. Als öffnete sich damit das Tor zu einer nie dagewesenen Form der Begegnungsmöglichkeit.



25 Jahre DANS.KIAS

1995 gründete Saskia Hölbling ihre Compagnie DANS.KIAS. 25 Jahre später hat sie über 40 Werke geschaffen. Neben ihren eigenen Arbeiten kollaborierte sie auch immer wieder mit anderen Künstlern wie zum Beispiel mit Bob Wilson, Willi Dorner, Laurent Pichaud, Benoît Lachambre, Fabrice Ramalingom oder zuletzt mit der französischen Choreografin Anne Collod. Außerdem inszenierte Hölbling in Koproduktion mit der Wiener Taschenoper Werke von Luciano Berio für Wien Modern oder von Wolfgang Mitterer; als auch eine Choreografie für Iannis Xenakis Oresteia unter der Leitung von Carlus Padrissa für die Wiener Festwochen.

Regie, Choreografie: Saskia Hölbling, Tanz, Performance: Anna Hein, Ardan Hussain, Jan Jakubal, Leonie Wahl, Musik: Heinz Ditsch, Licht: Reto Schubiger, Produktion, Management: Simon Hajós



Eine Produktion von DANS.KIAS

Mit Unterstützung der Kulturabteilung der Stadt Wien, des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport, der Kultur- und Wissenschaftskommission am Alsergrund.

In Kooperation mit dem WUK performing arts.