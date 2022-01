Über mehr als vier Jahrzehnte prägte der legendäre Elektrohändler Herwig Hadwiger den Alsergrund mit seinen Geschäften. Ende November ist er im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer Corona-Erkrankung verstorben.

WIEN/ALSERGRUND. „Mit mir können Sie reden“ – das war stets das Credo von Herwig Hadwiger. Und sein Wort hat er lange gehalten: Über mehr als 40 Jahre beriet er die Wienerinnen und Wienern am Alsergrund mit voller Leidenschaft und weit über sein pensionsfähiges Alter hinaus.

Seinen Anfang nahm alles in den frühen 1970ern, als der gebürtige Steirer sein erstes „Elektro Netto“-Geschäft im 9. Wiener Gemeindebezirk in der Glasergasse eröffnete. Es sollte nicht sein letztes Geschäft gewesen sein, was folgte waren viele Jahre der großen und erfolgreichen Expansion.

Alles begann am Alsergrund

Zu seinen Spitzenzeiten betrieb der Elektrohändler mehrere Geschäfte in und rund um Wien mit bis zu 100 Angestellten, zwei davon in unmittelbarer Nähe zueinander in der Porzellangasse. In den 1980er und 90er-Jahren avancierte er dank seines guten Geschäftssinns zu Österreichs größtem und erfolgreichstem Händler des dänischen Elektronikherstellers „Bang & Olufsen“.

„Hadwiger Elektro Netto“ Werbung aus den frühen 80ern.

Foto: Privat

hochgeladen von Julia Schmidt

Aufgrund der immer größer werdenden Konkurrenz durch Media Markt, Saturn & Co. begann sich Hadwiger Anfang der Nullerjahre wieder sukzessive zu verkleinern, doch ganz lassen konnte es der Vollblutunternehmer bis zuletzt nicht. Bis zum Schluss war er tagtäglich an seinem Schreibtisch im „Miele Center Hadwiger“ in der Porzellangasse für seine Kunden anzutreffen.

Neben seinem lebenslangen beruflichen Engagement galt seine große Leidenschaft vor allem der Kunst. Für sein Engagement in der österreichischen und bulgarischen Kulturszene wurde er vielfach ausgezeichnet.

Pop-Up Kunst im Elektroladen

An seiner Liebe für die Kunst ließ Hadwiger auch regelmäßig die Bewohner und Bewohnerinnen des Alsergrunds teilhaben. So funktionierte er des Öfteren sein Geschäftslokal kurzerhand zu Pop-Up-Ausstellungsräumen um und veranstaltete dort Vernissagen um junge Künstler zu fördern.

Trotz aller Vorsichtsnahmen erkrankte Herwig Hadwiger im Mai 2021, unmittelbar nach seiner ersten Corona-Impfung, schwer an COVID-19. Es folgten sechs Monate im Krankenhaus, in denen seine Familie und sein engstes Umfeld nicht von seiner Seite wich. Am 25. November 2021 ließen seine Kinder verkündigen: „Heute ist unser Vater friedlich von uns gegangen. Es war ein gutes und reiches Leben!“

„Mit Herwig Hadwiger verliert unser Bezirk ein echtes Original – eine Institution! Er wird am Alsergrund fehlen!“, so Bezirksvorsteherin Saya Ahmad (SPÖ).