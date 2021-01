Bei einer internationalen Bewertung landete das Spiel "Going Underground" des Alsergrunder Escape Rooms Crime Runners aus dem hervorragenden zehnten Platz.



ALSERGRUND. Das kann man sich gleich für eine Zeit notieren, in der die Ausgangsbeschränkungen in unserer Erinnerung verblassen: Der Alsergrunder Escape Room "Going Underground" von den Crime Runners konnte das internationale Gremium der Escape-Room-Projekte überzeugen und landete auf dem zehnten Platz der internationalen Wertung. Das heißt auch, dass es als bester deutschsprachiger Esape Room ausgezeichnet wurde.

Bei Escape-Room-Spielen muss eine Gruppe von Menschen gemeinsam in einem Raum Rätsel lösen, um wieder herauszukommen. Die verschiedenen Spiele und Rätsel sind dabei zu einer Geschichte verwoben. Das Unternehmen Crime Runners betreibt unter anderem den Escape Room Going Underground am Hernalser Gürtel, für den es jetzt ausgezeichnet wurde.

Die Ausgangslage von Going Underground ist, dass durch Erdbebenaktivität ein Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg entdeckt wird. Die Spieler werden entsandt, um ihn zu entschärfen.

"Freuen uns auf unsere Kunden"



„Die Freude über diese Ehre ist überwältigend“, sagt Crime-Runners-Geschäftsführer Lukas Rauscher über die Auszeichnung. „2020 war ein hartes Jahr für uns und unsere gesamte Branche. Wir wollen diese schwierige Zeit noch bestmöglich durchstehen und freuen uns schon sehr, unseren Kunden schon bald wieder eine tolle Zeit bei uns zu ermöglichen.“