Die App "Too Good To Go" baut am 12. und 13. September einen Kartoffelberg vor dem Werk auf. App-Nutzer sind eingeladen, vorbeizukommen und mitzunehmen, was sie tragen können.



ALSERGRUND. Einwandfreie Speisen, die weggeworfen werden müssten, zu günstigen Preisen zu verteilen, das ist der Gedanken hinter der App "Too Good To Go". Bis jetzt handelte es sich bei den Betrieben eher um Lokale und Bäckereien, die ihre fertigen Gerichte und Waren kurz vor Betriebsschluss angeboten haben. Nun arbeitet die App aber auch mit Produzenten zusammen und hat dabei gleich eine besondere Aufgabe vor sich: Ein lokaler Erdäpfelbauer hat sich gemeldet, weil er auf zwei Tonnen Kartoffeln sitzen bleibt.

Dieser Kartoffelberg will nun verteilt werden, und die App-Betreiber haben gleich ein kleines Event um diese Verteilung geschaffen. An zwei Tagen können App-Nutzer sich um 2,99 bis zu 15 Kilo Erdäpfel mitnehmen. Abzuholen sind die Kartoffeln am Samstag den 12. September von 17.30 bis 21 Uhr und am Sonntag, 13. September, von 16 bis 19 Uhr vor dem Werk, bei der Spittelauer Lände 12.

"Das Wetter soll schön sein, das Werk steuert die Musik bei und Getränke kann man sich dort natürlich auch holen", heißt es von Too Good To Go. Die Erdäpfel seien zu 100 Prozent gut und genießbar. Wer sich in der App eine Portion reserviert, kann so viele Erdäpfel mitnehmen, wie sie oder er tragen kann, aber maximal 15 Kilogramm.

Zusammenarbeit mit Produzenten soll ausgebaut werden



Too Good To Go will die Zusammenarbeit mit Produzenten noch ausbauen. Die genießbaren Lebensmittel, die im Einzelhandel nicht mehr genommen werden, sollen zu einem Drittel des Originalpreises über die App verkauft werden. Mit dabei ist bereits die Eismarke Ben & Jerry's, Kaffeetschi, die BioKistl von Adamah, Illegal Brewing und Cheese & More.

Wir sehen gerade in diesem Bereich noch unglaubliches Potential, weil gerade hier sehr viel Lebensmittelverschwendung anfällt. Wir freuen uns aber, dass aktuell immer mehr Produzenten mit dabei sind und ihre überschüssigen Lebensmittel anbieten :-)

Mehr über die App gibt es auf der Website von Too Good To Go.