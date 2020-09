Die 1850 erbaute Alsergrunder Schule wird das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg umfassend saniert.



ALSERGRUND. Johannes Töglhofer, Direktor der Höheren Lehranstalt für Mode und Wirtschaft Michelbeuern (HLMW 9), macht sich auf einiges gefasst: Die nächsten Jahre, während derer seine Schule umgebaut wird, werden herausfordernd. "Wir weichen nicht aus, sondern der Umbau wird im laufenden Betrieb durchgeführt", sagt er, "angesichts dessen scheint Corona wie die kleinere Herausforderung".

Das schöne Schulgebäude, das mehr als 150 Jahre alt ist, beherbergt aktuell etwa 700 Schülerinnen und Schüler. Es wurde nach dem Zweiten Weltkrieg das letzte Mal renoviert. Über die jetzige Sanierung, zu der am 8. September das Startsignal gegeben wurde, wird seit mehr als 20 Jahren diskutiert, erzählt Sylvia Pehak, die Fachvorständin für wirtschaftliche Berufe an der Schule. Die Abrissarbeiten haben bereits begonnen, sagt Wolfgang Gleissner von der Bundesimmobiliengesellschaft BIG, der Gebäudeeigentümerin. Die Arbeiten werden voraussichtlich 2023 abgeschlossen sein. Die bestehende Bausubstanz soll dabei so gut wie möglich bewahrt bleiben, immerhin steht das Gebäude, eine ehemalige Lokomotivfabrik, unter Denkmalschutz. Die Sichtziegelfassade bleibt bestehen, das Innere wird aber von Grund auf erneuert. Die Räume werden zu modernen Klassen, großzügigen Lernzonen und Pausenflächen neu angeordnet.

Ateliers im Dachgeschoß



Der Schuleingang wird verlegt, um die Wege zum zweiten Standort kürzer zu gestalten. Die beiden Betriebsküchen werden erneuert und eine weitere kommt hinzu. Das derzeit ungenützte Dachgeschoß wird ausgebaut; dort entstehen auf 725 Quadratmetern Ateliers und Werkstätten. Der Veranstaltungssaal bekommt einen Backstage-Bereich. Der Brandschutz und die Gebäudetechnik werden erneuert. BIG und Bildungsministerium investieren rund 20 Millionen Euro in das rund 8.000 Quadratmeter große Schulgebäude.

Schön, freut sich Sylvia Pehak, wird auch die Begrünung des Innenhofs: "Derzeit parken hier noch Autos, die werden verschwinden, und dann können die Schülerinnen und Schüler hier ihre Pausen verbringen."