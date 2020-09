Trotz Unsicherheit angesichts der Corona-Pandemie starten die Alsergrunder Theater mit einem gemeinsamen Kulturangebot in die neue Saison.



ALSERGRUND. Es ist kein einfacher Herbst für die Wiener Theater: Nach den Schließungen im Frühjahr startet die heurige Saison mit strengen Hygienevorschriften, finanzieller Belastung und einer gehörigen Portion Sorge vor der Entwicklung der Corona-Fallzahlen und den begleitenden Maßnahmen im Herbst.

Die Alsergrunder Theater wollen sich aber trotzdem nicht unterkriegen lassen und präsentierten am Donnerstag, 10. September, gemeinsam mit der Bezirksvorstehung die Alsergrunder Kulturcard. Mit dieser erhält jeder Haushalt am Alsergrund in jedem teilnehmenden Haus zwei vergünstigte Karten für nur 15 Euro. Erstmals wird die Kulturcard heuer auch den am Alsergrund ansässigen Betriebe zugesandt, also auch jenen, die im 9. Bezirk zwar arbeiten, aber nicht wohnen.

Gewinn für Besucher und Theater



Die Karte geht bereits in die achte Saison und geht auf einen Einfall von Stefan Mras, dem Leiter des Theater Center Forum, zurück. "Es ist für beide Seiten positiv", sagt er, "die Bewohner und Bewohnerinnen bekommen günstige Karten, es wird sehr gut angenommen - und die Theater werden bekannter." Das sieht auch Michael Auernigg vom Theater am Alsergrund so: "Wir sind in einer Wohnstraße angesiedelt, hier gibt es kein Geschäft. Es sind immer wieder Leute, die nur vier Straßen weiter wohnen, erstaunt, dass es uns gibt."

Ob die Theaterdichte in einem anderen Wiener Bezirk höher ist als am Alsergrund, darf bezweifelt werden. Einen "kulturell aufgeladenen Bezirk" nennt Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler ihn bei der Präsentation der Kulturcard. Zehn von ihnen, unter anderem die Volksoper, das Schauspielhaus und das Schubert Theater, sind bei der Kulturcard dabei, dazu mit dem Vnoch zwei aus Nachbarbezirken. Neu hinzugekommen ist heuer das Le Studio in der Liechtensteinstraße, das erst vergangenen Herbst eröffnet hat.

Pierre-Emmanuel Finzi und Lise Lendais betreiben seit September 2019 das Le Studio in der Liechtensteinstraße. Die Räumlichkeiten werden vom Lycée français verwaltet.

hochgeladen von Christine Bazalka

"Ohne die Corona-Hilfen wären wir nicht über die Runden gekommen", sagt der Direktor des Theater Experiment am Liechtenwerd, Erwin Bail. Aufgrund der derzeit geltenden Sicherheitsvorkehrungen dürfen statt bisher etwa 50 nur mehr halb so viele Menschen ins Theater kommen, das spüre er natürlich bei den Einnahmen. Was passieren wird, wenn der laufende Betrieb aufgrund steigender Fallzahlen darüber hinaus eingeschränkt wird, könne er noch nicht sagen. Das Theater feiert jedenfalls am 13. Oktober die Premiere von Henrik Ibsens "Baumeister Solness".

Kulturförderung aufgestockt



"Die nächsten Monate werden herausfordernd", sagt auch Bezirksvorsteherin Saya Ahmad (SPÖ). Der Bezirk bemühe sich, die Künstlerinnen und Künstler bestmöglich zu unterstützen. "Wir haben das Kulturbudget um 25.000 Euro aufgestockt und bieten erstmals eine Förderung, die nicht projektbezogen ist sondern dabei helfen soll, Lebenshaltungs- und Fixkosten abzudecken", sagt sie.