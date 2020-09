"Wien in Zahlen" bekommt ein Upgrade: Ab sofort gibt's für jeden Bezirk einen eigenen Folder mit wissenswerten Fakten – auch für den Alsergrund.

ALSERGRUND. Die Stadt Wien veröffentlicht dieses Jahr nicht nur die Statistiken der Stadt, sondern hat auch eigene Folder für die Bezirke gestaltet. Darin findet man neben allerlei Wissenswertem auch das ein oder andere Schmankerl zum Heimatbezirk.

Als Beispiel: Am Alsergrund gibt es 873 Hunde. Heruntergebrochen auf die Hundezonen gibt es damit 2,1 Quadratmeter Auslauffläche pro Hund. Vielleicht auch für das nächste Quiz interessant: Die kürzeste Straße am Alsergrund ist die Klammergasse mit 30 Metern. Die kürzeste in Wien ist übrigens die Irisgasse im Ersten mit 17,5 Metern.

Alle Statistiken sind unter statistik.wien.gv.at abrufbar.