Dieses Jahr fand zum ersten Mal der Alsergrunder Kultursommer statt und war ein echter Hit. Nun soll der Kultursommer zum Fixpunkt im Bezirk werden.

WIEN/ALSERGRUND. Verschiedene Orte im Bezirk zu bespielen und Kunst und Kultur in alle Grätzel zu tragen, das ist das Ziel des Alsergrunder Kultursommers.

Und wenn man den Sommer Revue passieren lässt, so scheint das gelungen zu sein: Von der Spittelauer Lände bis zum Votivpark gab es Veranstaltungen, etwa Ausstellungen, Konzerte oder Workshops – und das alles kostenlos.

Auch mit der Alsergrunder Kulturcard wurde die Kunst und Kultur Szene unterstützt.

Sommer voll Kunst und Kultur für alle

Nun ist auch für die kommenden Jahre fix, dass der Alsergrunder Kultursommer wiederholt werden soll. In der vergangenen Bezirksvertretungssitzung wurde diesbezüglich eine Anfrage gestellt. Die Parteien sind sich einig, dass man den Kultursommer nicht mehr missen möchte. Man darf sich also auch in den nächsten Jahren auf einen Sommer voller Kunst und Kultur freuen.

