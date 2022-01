Genuss ist dann möglich, wenn wir das richtige Maß haben. Die Kunsttherapie soll dich anregen kreativ und spielerisch darauf einzulassen.



Wenn wir uns nicht wohlfühlen, ist es nicht leicht auszumachen, welcher Bereich bei uns aus dem Lot gekommen ist.

Wir wollen an einem Wochenende uns anhand der 5 Säulen der Identität nach Petzold anschauen, was uns fehlt und was es braucht, damit dieser Aspekt im Leben gestärkt werden kann.

Ganzheitliche Kunsttherapie arbeitet mit Körperübungen, Musik, Schreiben, Ton, Farben, Sprache, Imagination…

Körper und Gesundheit > am 5.2.22; 9:00 – 11:00 Uhr

Soziale Beziehungen > am 5.2.22; 13:00 – 15:00 Uhr

Arbeit und Leistungsfähigkeit > am 5.2.22 17:00 – 19:00 Uhr

Materielle Sicherheit > am 6.2.22 9:00- 11:00 Uhr

Werte und Ideale > am 6.2.22 13:00 – 15:00 Uhr

Veranstaltungsort: Lange Gasse 67; Treffpunkt Philosophie

Anmeldung unter Mail: identitas_arttherapy@gmx.at

Die Workshops können getrennt voneinander besucht werden.

Über einen Spendenbeitrag freue ich mich sehr!