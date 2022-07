Am Mittwoch, 6. Juli, startet die Damen Fußball EM in England – und die österreichische Auswahl hat die Ehre, das Eröffnungsspiel gegen die Gastgeberinnen zu bestreiten. Dieses und mehr Spiele kann man am Alsergrund live verfolgen, und zwar in der Sommer Salettl Lounge am Campus, Hof 1.

WIEN/ALSERGRUND. Endlich geht die Frauen-Fußball-EM los! Schon jetzt kann man auf das österreichische Nationalteam stolz sein: Es hat sich als eines der besten drei Gruppenzweiten für die Endrunde qualifiziert. Bis 31. Juli stehen sich jetzt 16 Teams gegenüber. Ob dem rot-weißen Team von Irene Fuhrmann wieder so ein Erfolg wie bei der EM 2017 gelingen wird? Damals kam unsere Auswahl bis ins Halbfinale des Turniers.

So oder so sind auch jetzt wieder spannende und vor allem emotionale Momente zu erwarten – so auch im Sommer Salettl im Hof 1 des Campus. Denn dort gibt es ab sofort ein Public Viewing des Turniers.

Coole Drinks und (hoffentlich) spannende Spiele gibt's bald im Sommer Salettl am Campus.

Die wichtigsten Spiele am Campus des Alten AKH

"In den vergangenen Jahren ist uns der große Anteil an weiblichen Fans immer wieder aufgefallen. Deshalb war es eine einfache Entscheidung, auch unser Damen-Nationalteam beim Public Viewing im Sommer Salettl anzufeuern und bei den wichtigsten Spielen mitzufiebern", erzählen die Betreiber Martin Glaser und Aurel Berger.

Burger, Salate und Wraps

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Im Sommer Salettl gibt es unter anderem Burger von Rebel Meat, die legendäre vegane Currywurst, knackige Salate und saftige Wraps. Die Speisen kann man gut mit den hauseigenen Sommerweinen und coolen Drinks kombinieren. Hier lassen sich die Spiele mit Freunden in angenehmer Atmosphäre und mit spritzigen Cocktails perfekt live mitverfolgen.

Wie, wo, wann?

Gestartet wird am Mittwoch, 6. Juli um 21.00 Uhr mit dem Schlager Österreich gegen England. Am Montag, 11. Juli um 18.00 Uhr, geht's gegen Nordirland. Und am Freitag, 15. Juli um 21.00 Uhr, steigt das letzte Gruppenspiel gegen Norwegen.

Alle Infos rund um den Spielplan und welche andere Spiele im Sommer Salettl am Campus noch übertragen werden gibt es auf www.salettl.at.

