bz-Kinotipp: "Siebzehn": Monja Arts Spielfilmdebüt über das Erwachsenwerden

Film: "Siebzehn" – AT 2017

Regie: Monja Art

Darsteller: Elisabeth Wabitsch, Anaelle Dézsy, Alexandra Schmidt, Alexander Wychodil u.a.

Genre: Drama



Sie sind siebzehn. Sie überhören den Wecker, sie machen den Führerschein. Sie treten die Schwester unterm Küchentisch, sie lernen Französisch, sie haben Sex und sie haben Gefühle. Sie sind großmäulig und halten sich doch gegenseitig die Haare, wenn sie speiben müssen. Sie wissen alles und nichts. Außer: Geht da was? Sie sind ganz normale Teenager und wie alle ganz normalen Teenager eine wunderbare, obergscheite tickende Zeitbombe. Sie werden bald erwachsen sein und möglicherweise vernünftig. Inzwischen ist ihre größte Angst, in diesem Kaff hängenzubleiben. Und niemand weiß, was kommen wird.

Monja Arts Spielfilmdebüt über lesbische und andere Lieben einer klugen wie verwegenen Schülerin und ihrer ganz normal wahnsinnigen Teenager-Clique erzählt mit genauem Blick, grandioser Jungbesetzung und viel Humor vom Aufwachsen auf dem Land.



Kinostart: 28. April



