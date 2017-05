Gewinnspiel: "Ein verhängnisvolles Wochenende" im Theater Center Forum

In Jean Shirleys Komödie "Ein verhängnisvolles Wochenende" versucht ein "Aussteiger auf Zeit", das Chaos in seinem Leben in den Griff zu bekommen. Das theater ensemble 365 bringt das humorvolle Theaterstück am 19. und 20. Mai unter der Regie von Verena Idl-Fercher auf die Bühne des Theater Center Forum (9., Porzellangasse 50).Die Theatergruppe verbindet dabei Unterhaltung mit einem guten Zweck: Seit dem Jahr 1961 spielt sie Theater für Entwicklungsprojekte, derzeit für "Hogar Miguel Magone" zugunsten von Straßenkindern in Guatemala City.

Tickets zu gewinnen

Karten (20 €): Tel. 0680/225 80 28, reservierung@te365.at, Infos: www.te365.at Die bz verlost bis 19. Mai 2017 1x2 Karten für die Vorstellung am 20. Mai um 17 Uhr!