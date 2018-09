Teilnahmebedingungen:Dieses für den Teilnehmer unentgeltliche Gewinnspiel "Wir verlosen 50x2 Karten für die Wiener WIESN am 27.09.2018" wird von der Regionalmedien Austria (RMA Media Services GmbH, Bezirksblätter Burgenland Verlag GmbH, Bezirksblätter Niederösterreich GmbH, Bezirksblätter Salzburg GmbH, Bezirksblätter Tirol GmbH, bz Wiener Bezirkszeitung GmbH, Wochenzeitungs GmbH Steiermark, Kärntner Woche Zeitungs-GmbH, Bezirksrundschau GmbH und RZ Regionalzeitungs GmbH) (Betreiberin) veranstaltet. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist im Zeitraum 21. September 2018, 15:45 Uhr, bis 25. September 2018, 12:00 Uhr (Teilnahmeschluss), und ausschließlich online unter www.meinbezirk.at/2921399 möglich, wobei für die Teilnahme die dort zur Verfügung gestellten Eingabemasken zu verwenden sind. Die Betreiberin kann das Gewinnspiel jederzeit abbrechen oder widerrufen.Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen. Am Gewinnspiel darf nur einmal teilgenommen werden. Der Gewinner wird jeweils per Zufallsprinzip aus allen Teilnahmeerklärungen, die bis zum Teilnahmeschluss über die dafür vorgesehene Eingabemaske abgegeben werden, ermittelt.Der ermittelte Gewinner wird ausschließlich über die im Rahmen der Registrierung bekannt gegebene E-Mail-Adresse vom Gewinn verständigt. Die Preise können nicht in bar abgelöst werden, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Preise, die aufgrund fehlender Angaben hinsichtlich Kontaktdaten (Adresse, E-Mail, ...) nicht zugestellt werden können oder vom Gewinner nicht innerhalb der in der Verständigung über den Gewinn angegebenen Zeitspanne eingelöst werden, verfallen.