MICK THOMAS & SQUEEZEBOX WALLY (Australien)

live @ Local-Bar, 1190 Wien, Stadtbahnbogen 217

www.local-bar.at



Einer der profiliertesten und feinsten Songwriter Australiens – endlich wieder auf Wien-Besuch. Im Rahmen einer Europa-Tour kommt MICK THOMAS am 1.November 2017 für 1 Gig nach Österreich. Mick war schon in den 90er Jahren mit der grossartigen Folkrock Band WEDDINGS, PARTIES, ANYTHING erfolgreich und seither mit vielen Formationen down under unterwegs – alle paar Jahre verschlägt es ihn mit seinem Kumpel dem Akkordeon-Spieler SQUEEZEBOX WALLY (der schon seit Weddings-Zeiten mit Mick musiziert) nach Europa & da auch nach Wien. Geboten wird ein best-of Programm aus den gut 20 Solo-Alben + auch einigen WPA Klassikern (sowie ausgewählten Coverversionen). Zum aktuellen Buch „These are the days – stories and songs by Mick Thomas“ gibt’s auch die entsprechende CD – ich freu mich, die beiden wieder live erleben zu dürfen. Mick ist für mich – neben PAUL KELLY – wohl d e r Singer/Songwriter aus Australien.

