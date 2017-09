Herbstsymposium der Multiple Sklerose Gesellschaft Wien für Betroffene, Angehörige und Interessierte

Multiple Sklerose – Verlaufsformen und Behandlung

OA Dr. Helmut Rauschka

OA Dr. Herbert Kollross-Reisenbauer

Priv. Doz. Dr. Paulus Rommer

Primär progrediente MS und Therapie

Symptomatische Therapie und MS

Akutbehandlung und immunmodulierende Therapien bei MS

AKH Wien, Hörsaalzentrum, Ebene 7, Hörsaal 1 (blaue Aufzüge)

Programm

BegrüßungKarin Krainz-Kabas, Geschäftsführerin MS-Gesellschaft Wien

Primär progrediente MS und TherapieOA Dr. Helmut Rauschka, SMZ-OstSymptomatische Therapie und MSOA Dr. Herbert Kollross-Reisenbauer, LK Grimmenstein-HocheggPausemit freundlicher Unterstützung der Firma StröckAkutbehandlung und immunmodulierende Therapien bei MSPriv. Doz. Dr. Paulus Rommer, AKH Wien

