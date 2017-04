10. Diversity Ball: Ein fest grenzenloser Lebensfreude

30.04.2017, 15:37 Uhr

Mit seinen 2.000 schrillen Partygästen, ohne Frage nach Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung, Behinderung, Herkunft oder Religion, verwandelte der Diversity Ball den Kursalon Wien in ein strahlendes Symbol für gelebte Toleranz in unserer Gesellschaft.

WIEN. Der Kursalon platzte beim 10. Diversity Ball aus allen Nähten. 2.000 Gäste, darunter auch viele bekannte Persönlichkeiten, feierten die schrillste Party des Jahres. Beim „Kleinen Bruder des Life Balls“ ist alles erlaubt und jeder willkommen, ohne Frage nach Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung, Behinderung, Herkunft oder Religion. „Der enorme Erfolg des Balls zeigt, dass wir es schaffen, Welten zu verbinden und die Gesellschaft auf den Kopf zu stellen“, so Ballmutter

Neben dem Auftritt von Pop-Beautyzeigte Fashion-Experteseine Interpretation des Ballmottos „Heimat bist du großer Vielfalt“. Für Humana inszenierte er die Modeschau „One World of Fashion“, gemeinsam mit Profi-Models wie, Ex-Miss Austriaund Dressmanund Prominenten wie Ö3-Moderator, seiner Ehefrau Petra, Drag-Ikone, sowie jüngeren und älteren Models unterschiedlicher Hautfarbe, Größe oder Behinderung.Ein Highlight war die von equalizent umgedichtete Bundeshymne, die mit Opernsängerini, sowohl in Laut- als auch in Gebärdensprache von den Mitarbeitern auf der Bühne präsentiert wurde. Durch das Programm führtenundZahlreiche prominente Gäste:Wirtschaftsbund-Wien-Direktor, zahlreichen Exzellenzen wie Botschafter(Lettland), Botschafter(Ecuador), Botschafter(Dominikanische Republik), Botschafter(Kanada) und Botschafter(Mazedonien), Musiker, die Nationalratsabgeordnetenund, EntertainerAbgeordnete, GemeinderatsabgeordneterT-Mobile Austria-Personalchefin, der stellvertretende Behindertenanwalt, Dancer Against Cancer-Organisatorinund Society-LadySeit 2007 setzt der Diversity Ball ein Zeichen für eine weltoffene Kultur der Vielfalt, Toleranz, Barrierefreiheit und gegenseitigen Respekt. Der Diversity Ball ist die bunteste Ballnacht des Jahres. Es zählen nicht Geschlecht, Alter, Religion oder Herkunft. Nicht, welche Behinderung man hat und nicht, wen man liebt. Der Diversity Ball macht deutlich: Auch wenn wir alle unterschiedlich und einzigartig sind, gibt es vieles, was uns verbindet.Mehr Informationen unter www.diversityball.at