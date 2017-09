Christina Lugner: "Richard ist ein Playboy, wie er im Buche steht"

29.09.2017, 19:00 Uhr

Die Society-Lady talkt am Bitzinger-Würstelstand über ihr Kennenlernen mit Richard Lugner und ihr Geschenk zu "Mörtel´s" 85. Geburtstag.

WIEN. Im bz-Interview am Bitzinger-Würstelstand plauderte Christina Lugner aus dem Nähkästchen. Nach einer guten Kindheit in Liesing lernte die damals 22-Jährige ihren Lebensmenschen Richard Lugner kennen. "Wir waren bei einem Seminar. Dort war es so fad und wir sind etwas essen gegangen", erinnert sich die Society-Lady. Der Rest (samt Tochter Jacqueline und der Scheidung im Jahr 2007) ist Geschichte.

Immer noch im FokusDoch die Verbindung der beiden riss nie ab. Auch wenn sich "Mörtels" Ex des Öfteren über ihre Nachfolgerinnen wundert. "Er ist ein Playboy. Aber er ist leider beratungsresistent", so Lugner. Zu seinem bevorstehenden 85. Geburtstag hat sich "Mausi" schon vorab mit einem besonderen Geschenk eingestellt. Sie schenkte ihrem Ex ein Schiffspatent auf der Donau. "Richard ist wie ein kleines Kind", lacht die jetzige Klosterneuburgerin.