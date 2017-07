Die Beachvolleyballer Clemens Doppler und Alexander Horst sind heiß auf die Heim-WM auf der Donauinsel

20.07.2017, 20:45 Uhr

Ab 28.7. kämpft das heimische Duo gegen Teams aus dem Iran und Kanada um den Sieg in der Gruppenphase. Unterstützung bei diesem Vorhaben sollen die enthusiastischen Fans liefern.

Clemens Doppler

Alexander Horst

WIEN. Bis über beide Ohrspitzen motiviert geht das Wiener Beachvolleyball-Duoundin die Heim-Weltmeisterschaften auf der Donauinsel. Bereits die ganze Saison arbeiten die beiden Sportler auf ihr persönliches Jahreshighlight hin. "Wir haben diesem Turnier alles untergeordnet und unser Training danach ausgerichtet", sagt Österreichs Beachvolleyball-Aushängeschild Clemens Doppler.

Heimschläfer unerwünscht

Die Beachvolleyball-WM

Die Stunde X schlägt für die beiden Sportler am 28. Juli. Da treffen sie auf ihren ersten Gruppengegner Iran. Danach gibt es noch zwei Matches gegen Kanada. "Es sind unangenehme Gegner. Aber wir haben sie im Video genau studiert und sind zuversichtlich, dass wir die Gruppenphase überstehen", so Doppler.Nach diesen Spielen beginnt für die heimischen Stars das Turnier erst so richtig. "Mit dem enthusiastischen Publikum im Rücken ist alles möglich. Das hat man auch in Klagenfurt immer schon gemerkt. Doch Wien ist noch größer", freut sich der Neubauer auf das Turnier des Jahres.Während sein Teamkollege Alexander Horst im Zuge der WM in seinem Heimatbezirk Liesing übernachtet, schläft Doppler im Hotel. "Ich kann nicht am Vormittag Wäsche aufhängen oder den Geschirrspüler ausräumen und am Nachmittag ein WM-Match bestreiten. Das bringt mich aus dem Rhythmus", so der 36-Jährige, der noch lange nicht ans Aufhören denkt.findet vom 28. Juli bis 6. August auf der Wiener Donauinsel statt. Mehr Infos dazu sowie die genauen Spielpläne gibt es im Internet unter www.beachvienna.com