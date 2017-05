Jazz Gitti: "Meine Tochter und ich halten zusammen"

10.05.2017, 07:54 Uhr

Die Sängerin und ihre Tochter Shlomit Butbul über den Muttertag, ihr Verhältnis zueinander und ihr bewegtes Leben.

(hus). Sängerin Jazz Gitti ist ein Garant für gute Laune und fordert dies auch von ihren Mitmenschen ein. „Wer grantig ist, soll zu Hause bleiben“, so die Wienerin entschieden. Und ihre Tochter Shlomit ergänzt: „Meine Mutter ist authentisch. Sie sagt immer das, was sie gerade denkt."Beide können auf ein ereignisreiches Leben zurückblicken. Die als Martha Bohdal geborene Jazz Gitti war Kellnerin, Eisverkäuferin und Musikclub-Besitzerin. Die Erfolge als Sängerin kamen erst später. „Die Familie hatte immer Vorrang“, sagt Gitti. Dafür bekommt sie große Bewunderung von ihrer Tochter. Ihre Mutter hätte einst das Kaffeehaus ihres Vaters übernehmen sollen. Stattdessen besuchte die junge Martha lieber den nach Israel ausgewanderten Onkel. Dorthin zog sie schließlich und heiratete einen Geschäftsmann. Tochter Shlomit wurde in Haifa geboren. Gitti musste den Lebensunterhalt verdienen, denn der Ehemann war spielsüchtig. Später kehrten alle nach Wien zurück und man ließ sich scheiden.

Zwei Feste in einem Aufwaschen

Jazz Gitti (70)

Jazz Gitti betrieb damals mehrere Lokale in Wien, ihre Karriere als Solo-Künstlerin lag noch in weiter Ferne. „Es war schwierig. Ich habe Shlomit die Situation erklärt.“ Das Verhältnis zueinander war nicht immer konfliktfrei. „Heute reden wir so lange, bis es passt“, betonen beide. „Ich respektiere Gitti über alles“, sagt die Mutter dreier Kinder. Künstlerisch gehe man verschiedene Wege. „Über einen gemeinsamen Auftritt haben wir uns keine Gedanken gemacht“, lachen beide.An den Muttertag denken sie gelassen. „Mutter ist man eh das ganze Jahr!“, sagt Gitti. Am Tag zuvor feiert Jazz Gitti Geburtstag und gibt ein Konzert im Schutzhaus am Ameisbach in Penzing. Shlomit besucht es – samt Blumenstrauß. Der gilt dann auch für den Muttertag.ist eine österreichische Entertainerin. Ihre Tochter Shlomit Butbul (52) ist studierte Sängerin und Schauspielerin. Wollen beide ungestört reden, dann sprechen sie Hebräisch.