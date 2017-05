Miss Vienna Elisa Dedu: "Bei Kuchen und Apfelstrudel kann ich einfach nicht Nein sagen"

02.05.2017, 23:09 Uhr

Die bz bat die schönste Wienerin zum Interview und sprach mit der 24-Jährigen über ihre ersten Eindrücke, ihr Schönheitsgeheimnis und über ihre Ziele als Miss Vienna.

ELISA DEDU: Am Sonntag war ich privat bei einer Hochzeit, am Montag hatte ich schon meinen ersten Misseneinsatz im SOS Kinderdorf in der Hinterbrühl. Ich habe dort mit den Kindern gespielt, das hat mich sehr beeindruckt.Eigentlich gar nicht, obwohl viele Freunde beim Finale mit dabei waren. Ich war so überwältigt, dass mir nach der Verkündung die Tränen gekommen sind. Nach einer kurzen Pause hab ich dann sehr viele Fotos für die Presse und Selfies mit den Besuchern gemacht.

Ja, total. Ich war keine Favoritin und habe mir deshalb keinen Stress gemacht. Ich hatte maximal Aussenseiterchancen. Aber so nimmt das Leben seinen Lauf.Ich koche mit einigen Freundinnen einmal pro Woche im 7. Bezirk für Obdachlose. Das möchte ich unbedingt beibehalten. Weiters möchte ich jungen Mädchen während der Pubertät mit Rat und Tat zur Seite stehen. Quasi "Notruf 147" als Mensch.Ich habe selber schon einige Schicksalsschläge erlebt. Daher lautet mein Motto "Lebe jeden Tag, als ob es dein Letzter wäre". Unsere Zeit hier ist begrenzt. Seitdem ich nach diesem Motto lebe, bin ich viel gelassener.Schon nächste Woche gehts ins Missencamp in die Therme Geinberg. Dort haben wir mt Sicherheit viel Catwalk-Training. Wir lernen aber auch Basics wie Tischmanieren und Walzer tanzen. Alles andere kann erst nach der Wahl zu Miss Austria abschätzen. Ich Falle eines Erfolges ändert sich mein Leben aber immens, das ist sicher.Ich mache Ausdauersport wie Laufen und Fahrrad fahren. Ich wohne gleich an der Donau, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Am Ergometer sitze ich nur, wenn das Wetter schlecht ist.Ja, die frühere Miss Austria Christine Reiler. Bei ihrer Wahl im Jahr 2007 hab ich mit Chips am Sofa zugeschaut. Ihre Ausstrahlung hat mir sehr imponiert. Sie war auch 24, als sie gewählt wurde. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich das auch erleben darf. Leider kenne ich sie noch nicht persönlich, aber das wird sich hoffentlich bald ergeben.Ich trinke täglich drei bis vier Liter Wasser und schlafe sieben Stunden. Weiters haben ich einen kleinen Tick und pflege ich ganz intensiv meine Zähne. Auch mit Spülungen und Zahnseide. Und ich trinke wenig Alkohol. Dafür esse ich auch gerne Süßigkeiten wie Kuchen, Torten und Apfelstrudel. Das lasse ich mir einfach nicht nehmen.Mit meinem Jus-Studium bin ich schon fast fertig. Mir fehlen noch zwei Prüfungen, die ich unbedingt in diesem Jahr ablegen will. Vor drei Jahren hab ich mit meinem Vater eine Firma gegründet, bei der wir mit Fenstern handeln. Ich kann dafür sehr viel unterwegs am Laptop erledigen. Also kein klassischer Bürojob.Ich wohne schon seit 1999 hier. Direkt in meiner Nähe ist der Lorettopark und auch die Donau. Wenn ich zur Uni in die Innenstadt fahre, dann nur mit den Öffis. Die Anbindung ist ganz hervorragend. Ich lebe sehr sehr gerne im 21sten.Vergeben oder nicht? Das sag ich leider nicht!Elisa Dedu (24) ist die neue Miss Vienna 2017. Sie wohnt in Floridsdorf und betreibt neben ihrem Jus-Studium einen Fensterhandel mit ihrem Vater. Sie ist 1,74 Meter groß und wiegt 60 Kilo.