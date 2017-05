Publikumsliebling Otto Schenk hat noch immer nicht genug

01.05.2017, 12:58 Uhr

86-jähriger Komödiant präsentiert neue Veranstaltung "Humor im Weingarten"

Otto Schenk

WIEN. In der neu eröffneten „Otto Schenk Stube“ im Schreiberhaus in Neustift am Walde präsentierteseine neue Veranstaltungsreihe „Humor im Weingarten“.Am 22. Juni wird der 86-jährige Komödiant beim Heurigen Fuhrgassl-Huber dieses neue Programm mit Ausrichtung auf Wiener Schmäh erstmals lesen. "I rühr doch eh die ganze Zeit keinen Finger, mehr Energie spar’n kann man wirklich nicht mehr." – Das ist nur ein Beispiel von vielen literarischen Schmankerln, die Schenk an diesem Abend zum Besten geben wird.

Brigitte Sinhuber

Die Präsentation im Schreiberhaus nutzte Amalthea-Chefinzu einer ganz besonderen Ehrung. Sie verlieh dem "Liebling der Nation" eine gerahmte Version seiner insgesamt sieben Bestseller, die bisher in Österreich nicht weniger als 250.000-mal über den Ladentisch gingen.