Starfotograf Manfred Baumann stellt in der Leica-Galerie aus

22.07.2017, 10:31 Uhr

Zu sehen sind Fotos von Hollywood-Größen wie Bruce Willis und Angelina Jolie.

WIEN. In der Leica-Galerie in der Walfischgasse 1 ist ab sofort eine Fotoausstellung des Wieners Manfred Baumann zu sehen. Unter dem Titel "The Collection" zeigt der Starfotograf Aufnahmen aus seinen Büchern, Ausstellungen und Kalendern. Dabei sind internationale Größen wie Sandra Bullock, "Kiss"-Bassist Gene Simmons, Angelina Jolie oder Hollywood-Schauspieler Bruce Willis zu sehen. "Der Besucher soll die Seele und Geschichte der Fotos entdecken. Fotografie ist die einzige Sprache, die auf der ganzen Welt verstanden wird", so Baumann bei der Eröffnung.

Zahlreiche Promis waren bei der Eröffnung mit dabei. U.a. wurden Kulturmanager, Schauspieler und Kabarettist, TV-Legende, Ex-Miss, Beauty-Docund das Kabarettisten-Ehepaarundgesichtet.Die neue Ausstellung ist Mo. bis Fr. von 10 bis 19 Uhr und Sa. von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt frei.