Tricky Niki: "Ich bin 41 und spiele immer noch mit Puppen" (mit Video)

21.04.2017, 19:00 Uhr

"Senf oder Ketchup?" – der bz-Talk am Wiener Würstelstand. Diesmal mit Entertainer Tricky Niki.

Tricky Niki

WIEN. Mit mehr als 150 Auftritten im Jahr zählt Entertainer(alias Nikolas Sedlak) zu den meist beschäftigten Künstlern Österreichs. Schon in seiner Jugend zeichnete sich diese Karriere ab: "Gezaubert habe ich schon bei den Schulfesten meiner kleinen Schwester und es wurde immer mehr. Das Bauchreden habe ich mir dann erst mit 30 Jahren selbst beigebracht", so der heute 41-Jährige bei einer Käsekrainer am Bitzinger-Würstelstand.

Karriere als Arzt?

Primetime zu Silvester

In seinem neuen Programm "Hypochondria", einem Mix aus Zauberei, Bauchreden und Comedy, lässt der Künstler tief in sein Innerstes blicken. "Ja, ich bin ein Hypochonder. Ganz schlimm sind für mich öffentliche Toiletten. Deswegen habe ich immer ein Desinfektionsmittel dabei", erzählt der gebürtige Landstraßer.Beruflich hatte Tricky Niki eigentlich völlig andere Pläne. Die Medizin und der Journalismus hatten es ihm angetan. "Ich musste mir etwas dazuverdienen und habe immer mehr gezaubert. Heute kann ich sagen: Es war die richtige Entscheidung, kein Arzt zu werden", sagt der Spaßmacher, der auch an mehreren Zauber-Weltmeisterschaften teilgenommen hat.Seinen eindrucksvollsten Auftritt hatte Tricki Niki in Hannover. "Mehr als 1.200 Besucher waren voll begeistert und haben mich mit Standing Ovations gefeiert. Der Auftritt wurde aufgenommen und wird am 31.12. um 20.15 Uhr im ORF ausgestrahlt", freut sich der Künstler.Alle Auftritte im Internet auf www.trickyniki.com