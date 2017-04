Viel Prominenz beim "4Gamechanger"-Event in der Marx-Halle

26.04.2017, 11:05 Uhr

Auch Bundespräsident Alexander van der Bellen und Oscar-Preisträger Forest Whitaker waren beim Puls4-Festival zu Gast.

WIEN. Die Creme de la Creme aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien gab sich in der Markthalle ein Stelldichein. Beim "Gamechanger"-Festival von PULS4 wurden u.a. Webstars, Startups und der Gamechanger of the year ausgezeichnet. Diese Ehre wurde Oscarpreisträgerzuteil, der sich im Südsudan für Flüchtlinge und Migranten einsetzt. Überreicht wurde diese Auszeichnung von Bundespräsident, der in Whitaker ein Vorbild für die ganze Welt sieht.

Moderiert wurde die Verleihung vonund SchauspielerDie Preise gingen an Webstar "JANAKlar", das Startup "Swell", die Falco-Stiftung "Helden von Heute" sowie an Oscar-Preisträger Forest Whitaker.Auch beim Showprogramm wurde keinesfalls gespart. Topstars wieund "" sorgten bei der Partynacht für ausgelassene Stimmung unter den rund 2.500 Gästen.Unter den zahlreichen VIP´s waren u.a. Aussenminister, Schauspieler, NEOS-Chef, Innenminister, ÖVP-Landesparteiobmannund auch Bundeskanzler, der von seiner Israelreise mittels einer Videobotschaft zugeschaltet war.Weiters wurden Kabarettist, Sänger, Künstler, Starwinzerund Ex-Missgesichtet.