Die "Musical Munchkins" laden zum Tag der offenen Tür

02.05.2017, 09:00 Uhr

Die "musikalischen Zwerglein" verbinden musikalische Früherziehung, Englisch und soziale Kompetenz auf spielerische Art und Weise miteinander.

INNERE STADT. Nach ihrer Übersiedlung in die Esslinggasse 6 laden die "Musical Munchkins" zum Tag der offenen Tür ein. Am 7. Mai können die neuen Räumlichkeiten zwischen 15 und 18 Uhr besichtigt werden.Am Eröffnungstag gibt es neben Besichtigungen und einer Tombola auch zahlreiche Kostproben der "musikalischen Zwerglein" zu hören. Die "Musical Munchkins" verbinden musikalische Früherziehung, Englisch und soziale Kompetenz auf spielerische Art und Weise miteinander.Bereits mehr als 6.000 Kleinkinder österreichischer und ausländischer Herkunft haben dieses frühkindliche Förderprogramm in Anspruch genommen. Mehr Infos gibt es im Internet unter www.musicalmunchkins.eu