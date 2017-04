Ehemalige Polizeistation in der Innenstadt wird zum Warenhaus

24.04.2017, 20:58 Uhr

Die "Otto"-Tochter "Manufactum" unterschreibt einen Mietvertrag für ein neues Geschäftslokal Am Hof. Eröffnet wird spätestens 2018.

(net). Die ehemalige Polizeidienststelle Am Hof 3–4 bekommt einen Nachmieter: 2018 wird das erste Warenhaus des Handelsunternehmens "Manufactum" an dieser Adresse eröffnen. Der neue Shop wird 800 Quadratmeter groß sein. Die Arbeiten in dem ehemaligen Wachzimmer und im Stock darüber haben bereits begonnen. "Mit ‚Manufactum' holen wir ein renommiertes Traditionsunternehmen nach Österreich und sorgen für zusätzliche Frequenz in der Umgebung", sagt Hans-Peter Weiss, Geschäftsführer des Vermieters ARE.

Historisches Eck

In den Obergeschoßen des Gebäudes bleibt auch weiterhin die Österreichische Kontrollbank eingemietet. Die ARE saniert und adaptiert für "Manufactum" lediglich die ehemalige Polizeiinspektion im Erdgeschoß sowie frei gewordene Büroflächen im ersten Obergeschoß.Alle erforderlichen Genehmigungen vorausgesetzt, könnten bereits im heurigen Sommer die Adaptierungs- und Innenausbauarbeiten beginnen. Läuft alles nach Plan, erfolgt die Übergabe im Frühjahr 2018. Anschließend möchte "Manufactum" mit der Möblierung und dem Bezug der neuen Niederlassung beginnen. Spätestens im Herbst 2018 soll das Geschäft sein erstes Warenhaus in der Innenstadt eröffnen.Das Sortiment kann sich sehen lassen: Das Angebot besteht aus hochwertigen Lifestyle-Produkten aus den Segmenten Bekleidung, Möbel, Heimtextilien, Küchen- und Gartenausstattung, Körperpflege sowie Bürobedarf und Uhren. Zudem soll im Erdgeschoß ein Bistro mit hauseigener Bäckerei untergebracht sein. "Wir achten darauf, dass die Produkte in unserem Sortiment verantwortungsvoll, ressourcenschonend und sozialverträglich hergestellt werden", heißt es vonseiten "Manufactum", einem Tochterunternehmen des renommierten "Otto"-Versandes.Bisher hat das Unternehmen Standorte in Berlin, Bremen, Hamburg und Düsseldorf. Sehr beliebt ist auch der Onlinehandel. Einen Einblick in das Angebot erhalten Sie im Internet auf www.manufactum.at Der neue Standort ist zentral und geschichtsträchtig zugleich: Am Hof gilt als einer der historisch bedeutendsten Plätze der Wiener Innenstadt. "Das Gebäude der Kontrollbank direkt gegenüber der Mariensäule wurde vor rund 100 Jahren erbaut und steht unter Denkmalschutz", sagt ARE-Sprecher Ernst Eichinger. "Umgeben von klassizistischen und barocken Gebäuden, reiht sich ‚Manufactum' mit seinem Warenhaus in eine einmalige Einzelhandelskultur ein", sagt Eichinger.Der Hausvermieter der Adresse Am Hof 3–4 ist die ARE Austrian Real Estate GmbH, eine 100-prozentige Tochter der Bundesimmobiliengesellschaft BIG.