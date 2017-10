Paukenschlag in Döbling: Daniel Resch wird Adi Tiller als Bezirksvorsteher nachfolgen

09.10.2017, 14:54 Uhr

Der derzeitige Bezirksvize Daniel Resch ist der Wunsch-Nachfolger des seit 39 Jahren amtierenden Adi Tiller. Der Zeitpunkt der Übergabe ist noch nicht fixiert.

DÖBLING.Ja, das stimmt. Aber der Zeitpunkt ist noch nicht fix. Es kann im Juni oder Oktober 2018 sein, alles ist möglich. Dass Adi Tiller bis zum Ende seiner Legislaturperiode im Jahr 2020 bleiben wird, ist eher unwahrscheinlich. Der Nachfolger muss auch in der Sitzung der Bezirksvertretung gewählt werden.

Ganz allein Adi Tiller. Er ist derzeit 78 Jahre alt und erfreut sich wieder bester Gesundheit. Er wird gemeinsam mit seiner Familie den besten Zeitpunkt festlegen.Ich habe 2010 erstmals bei der Partei angeklopft, weil ich mitarbeiten wollte. Mein Augenmerk lag vor allem auf Werbung. Ich habe auch Adi Tillers letzten Wahlkampf maßgeblich betreut. Seit 2015 bin ich im ÖVP-Parteivorstand und jetzt auch stellvertretender Bezirksvorsteher.Da sind wir derzeit fleißig am Arbeiten. Die früheste Lösung können wir am 14. Dezember präsentieren, denn da ist die nächste Sitzung des Bezirksparlaments. Ich bin Vorsitzender der Verkehrskommission und möchte vorher mit allen Fraktionen sowie Experten von Öamtc, Arbö und der Stadt Wien Gespräche führen.(lacht). Das glaube ich nicht. Er hat schon ganz andere Probleme in Döbling gelöst.Ich lerne den Bezirk bis ins kleinste Detail kennen. Als Bezirkspolitiker kann man ganz schnell etwas verändern und an Schrauben drehen. Wenn ein Zebrastreifen wieder nachgefärbt werden muss, kann man so etwas rasch erledigen und die Leute sind wieder sicherer. Ich mag es auch sehr, mit Adi Tiller im Bezirk unterwegs zu sein. Da kann ich sehr viel von ihm lernen.Die Parkplatzproblematik ist sicher vorrangig. Aber nach 39 Jahren unter Bezirkschef Adi Tiller geht es den Döblinger sehr sehr gut. Wir haben sehr viel Grün und die meisten über 100-Jährigen gibt es auch in Döbling."Think global, act local". Es gibt viele große Themen, die welt- oder europaweit brisant sind. Ich versuche aber, diese auf die direkte Umgebung herunter zu brechen. Über den Tellerrand hinaus zu schauen ist nie ein Fehler.Seit 27 Jahren bin ich in der Gegend rund um Neustift daheim. Das Besondere für mich sind die Weinberge, die ein perfektes Naherholungsgebiet darstellen. Hier bin ich oft unterwegs, um meine Batterien aufzuladen.Das ist eine schwere Frage. Meistens bin ich in Neustift am Walde unterwegs. Von dort kann ich zu Fuß nach Glanzing heimgehen.