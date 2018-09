Pensionistenklub Brigittenau: "Es ist nie zu spät für Yoga"

10.09.2018, 11:40 Uhr

Wie gut Yoga tut, können die Senioren des Pensionistenklubs Leystraße seit dem Vorjahr selber testen.

BRIGITTENAU. Es ist Montag, 13 Uhr. Gleich beginnt der erste Yogakurs nach der Sommerpause und der Saal ist schon fast bis zum letzten Platz gefüllt. Auch Andrea Zeman, Leiterin des Pensionistenklubs Leystraße, lässt sich die wöchentliche Yogastunde für Anfänger und Fortgeschrittene nicht entgehen. "Man ist danach so frisch und entspannt", erzählt Zeman. Was übrigens auch die bis zu 20 Damen behaupten, die alle erst im Klub hier Yoga für sich entdeckt haben.

Entspannung und Fitness

Gratis Klubkarte

"Es ist nie zu spät, mit Yoga zu beginnen", erklärt Lehrer Serafin Wörtl, der Yoga anlässlich einer Indienreise 2012 für sich entdeckte und 2016 die Ausbildung zum Yogalehrer machte.Für die Seniorinnen (bisher nehmen tatsächlich nur Damen am Kurs teil) hat Wörtl ein spezielles Programm entwickelt, das besonders schonend auf die Bedürfnisse seiner Schülerinnen angepasst ist. "Er macht das großartig, mit viel Herz und Hirn," zeigt sich die Klubleiterin begeistert. Geübt wird auch im Sitzen, was aber dennoch anstrengend und zugleich ohne schwierige Verrenkungen ein Mehr an Gesundheit und Energie ins tägliche Leben der Teilnehmerinnen bringt.Besonderen Wert legt Wörtl auf Entspannung, Atemübungen und kleine, feine Bewegungen. Die Stunde beginnt mit einer fünfminütigen Meditation, die jeden einzelnen Körperteil zur Ruhe kommen lässt. Danach wird im eigenen Atemrhythmus schonend gedehnt, gestreckt und wieder entspannt. "Das Üben erhöht einerseits den Sauerstoffgehalt und hilft, den Körper wieder besser zu spüren und zu entschleunigen. Viele sagen, sie sind danach munterer und energiegeladener als vorher," so der Lehrer.Das schönste Kompliment für den 29-Jährigen sei, dass "seine Damen" immer wieder kommen und ihm sogar in andere Klubs folgen. "Ohne Serafin wäre ich nie zu Yoga gekommen. Da hätte ich wirklich etwas versäumt, so gut tut es," erzählt eine Teilnehmerin.Mit der kostenlosen Karte des Pensionistenklubs der Stadt Wien kann man das Angebot aller 120 Bezirksklubs und 30 Hausklubs gratis nutzen, so auch das Yogatraining mit Wörtl. In der Leystraße gibt es auch jede Menge weitere Aktivitäten für Senioren wie Tarock oder Englisch-Konversation. Zudem gibt es n den anderen sieben Pensionistenklubs im 20. Bezirk ein vielfältiges Programm. In der Karl-Meißl-Straße 11 kann man etwa an Bingo, Computerkursen, Nordic Walking oder Tanznachmittagen teilnehmen. Hingegen steht Bauchtanz, Kegeln, Line Dance oder Bowling in der Marchfelderstraße 18 im Angebot.Die kostenlose Klubkarte ist mit einer formlosen Anmeldung in allen acht Brigittenauer Pensionistenklubs erhältlich. Mehr Infos und das vollständige Programm gibt's unter www.pensionistenklubs.at oder 01/ 313 99 17 01 12.