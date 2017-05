Präsentation Umgestaltung Bertha-Löwi-Weg

05.05.2017, 12:32 Uhr

Kommen Sie am 10. Mai ab 18 Uhr zur Präsentation in die VHS Alsergrund, Galileigasse 8 (Raum 208)!In Abstimmung mit der MA 42 (Wiener Stadtgärten) wurde vom Landschaftsarchitekten Stefan Schmidt ein Vorentwurf erarbeitet.Dieser wird vorgestellt und Sie können Ihre Anregungen einbringen. VertreterInnen vom Bezirk, der Agenda Alsergrund und der MA 42 sind für Gespräche vor Ort.

Die AnrainerInnen wurden über Postwurfsendung über die Präsentation informiert. Haben auch Sie Interesse an der Verbesserung der Gestaltung, nutzen Sie den Weg in Ihrem Alltag? Am 10. Mai ist die letzte Gelegenheit sich einzubringen, nutzen Sie die Chance und besuchen Sie die Präsentation des Vorentwurfs!