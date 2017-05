Schulchor aus der Hegelgasse singt sich ins Bundesfinale

02.05.2017, 19:00 Uhr

Die 25 Mädchen und Burschen unter Chorleiter Gerhard Schneider qualifizierten sich beim Wiener Jugendsingen für das Österreichfinale in Graz.

INNERE STADT. Drei Wochen ist es her, dass sich die Schüler des Gymnasiums in der Hegelgasse bei der Wien-Ausscheidung für das Österreich-Finale qualifiziert haben. Inzwischen wurde aus einem ambitionierten „Wir geben unser Bestes, rechnen aber nicht mit einer Top-Platzierung“ vor dem Wettbewerb ein einstimmiges „Wir wollen gewinnen!“ der Chormitglieder.Sie alle sind 16 und 17 Jahre alt und haben in der Schule aus den vier möglichen Kunstschwerpunkten den Musikzweig „C“ gewählt. „Das bedeutet, jeder erlernt ein Instrument, auch Gesang ist eines“, erklärt Musikprofessor Gerhard Schneider. Mindestens sechs und bis zu zehn Stunden pro Woche werden hier der Musik gewidmet, Chorgesang gilt als „unverbindliche“ Übung, was vom Klassenchor der 7C mit einem Kopfschütteln sofort verbessert wird: „Wir singen zusammen, haben Spaß dabei, wollen ständig besser werden. Da kann man nicht einfach sagen, heute freut es mich nicht, ist ja nur unverbindlich!“ Das bestätigt auch der Chorleiter: „Es herrscht ein großartiges Gemeinschaftsgefühl, das hört man auch beim Singen.“

Zehn Minuten dauerte der Auftritt im MuTh-Konzertsaal der Wiener Sängerknaben. Mit drei perfekten Liedern überzeugte die Klasse die Jury. Und in der letzten Schulwoche vor den Ferien geht es für den Klassenchor mit zwei weiteren Finalisten aus Wien zum Bundesfinale nach Graz.Mehr Informationen dazu im Internet unter www.h12.at