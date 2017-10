Seit 1953: Heindl-Schokolade ist ein "Wiener Original"

02.10.2017, 21:50 Uhr

INNERE STADT. Die Wiener Einkaufsstraßen und die bz-Wiener Bezirkszeitung präsentieren "Wiener Originale". Das sind Unternehmen mit langjähriger Tradition. Dabei darf natürlich der Heindl-Shop in der Kärntner Straße 7 nicht fehlen. Dort bieten Andreas und Walter Heindl rund 180 verschiedene süße Produkte an.Gegründet wurde das Familienunternehmen von Künditormeister Walter Heindl Senior und seiner Frau Maria im Jahr 1953 in Margareten. 1987 übernahmen die Söhne Walter (Konfektmacher) und Andreas (Konditormeister) den elterlichen Betrieb.Die Heindl-Produkte werden in alle europäischen Staaten und Länder wie Japan, Hongkong, Taiwan, USA, Kanada, Südafrika, Russland und auch nach Australien exportiert.