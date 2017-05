SprachCafé Alsergrund

Am 18. Mai treffen wir uns wieder um 17 Uhr zum SprachCafé der Agenda Alsergrund in der VHS (Galileigasse 8)!

Wir suchen Menschen, die ihre deutschen Sprachkenntnisse in unkompliziertem Rahmen beim SprachCafé an unsere neuen NachbarInnen weitergeben möchten.

Es sind keinerlei Vorkenntnisse nötig - lediglich die Freude, die deutsche Sprache zu teilen!



Wenn Du Deutsch üben möchtest und mit netten Menschen plaudern willst, dann komm zu unserem SprachCafé. Erzähl es weiter und bring deine Freunde und Freundinnen mit! Wenn du Interesse hast – einfach vorbeikommen. Das Angebot ist kostenlos.



Von 19 bis 20 Uhr wird Evelyn eine Qi Gong Stunde anbieten. Entspannen und den Abend nach dem SprachCafé ausklingen lassen! Probieren Sie die kostenlose Qi Gong-Einheit einfach aus!