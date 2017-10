St. Anna Kinderspital ist in Europa unter den Besten

17.10.2017, 18:00 Uhr

Die Alsergrunder Kinderklinik ist nun in internationale Krebsforschung eingebunden.

ALSERGRUND. Seit mehr als 40 Jahren wird im St. Anna Kinderspital erfolgreich an der Heilung von Krebs geforscht. Diese Leistung blieb auch in Europa nicht verborgen und daher wurde das Spital in die Top-Liga der europäischen Gesundheitsinstitute aufgenommen.Es wurden 24 medizinische Netzwerke gegründet und das St. Anna Kinderspital im Bereich der Kinderkrebshilfe als Expertisezentrum ausgezeichnet. "Mit dem Zugang zu diesem Netzwerk können wir zu einer noch besseren Behandlung unserer Patienten beitragen", so Fachärztin Ruth Ladenstein.