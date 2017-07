Straße gesperrt: Riesiger Ansturm auf neues Veggiezz-Restaurant in Wien

19.07.2017, 12:31 Uhr

Das vegane Lokal eröffnete nach Alserbachstraße und Salzgries seine bereits dritte Niederlassung in der Operngasse.

INNERE STADT. In einem mittleren Verkehrschaos endete die Eröffnung des neuen Dining Room des Veggiezz in der Operngasse 6. Aufgrund des großen Ansturms musste die Straße rund um das Lokal kurzfristig abgesperrt werden.Im Restaurant gibt es ausschließlich vegane Speisen und Getränke. Haubenkoch Siegfried Kröpfl hat eine umfassende Speisekarte geschaffen. Highlights sind vegane Burger, Wraps, kreative Suppen sowie Haupt- und Nachspeisen. Besonders beliebt bei den Gästen sind Quinottos, Kichererbsen-Pasta, Salate und das vegane Steak. Das Essen kann via Foodora auch nach Hause geliefert werden.

Hinter der Idee steht ein Team jungen Unternehmer rund um Geschäftsführer Richard Gröller, der für das Konzept bereits den Franchise Newcomer Award und den Vegan Choice Award bekam.Mehr Informationen dazu unter www.veggiezz.at