Zur Brieftaube: Shoppen mit langjähriger Familientradition in der Innenstadt

24.07.2017, 21:22 Uhr

Der Bekleidungsshop ist ein richtiges Wiener Original. Der Ursprung liegt bereits im Jahre 1860.

INNERE STADT. Die Wiener Einkaufsstraßen präsentieren "Wiener Originale". Das sind Unternehmen, die eine langjährige Tradition aufweisen können. Ganz vorne mit dabei sind die Shops "Zur Brieftaube", die in der Naglergasse, am Petersplatz und am Graben untergebracht sind.Ihren Ursprung haben die Geschäfte bereits im Jahr 1860, als sie von Privatbankier Heinrich Eisert gegründet wurden. Jetzt führt Ururenkelin Marie Béatrice Fröhlich die Geschicke. "Mein Ziel ist es, Mode und Lifestyle in einem Erlebnis zu vereinen", beschreibt Fröhlich ihr Motto.